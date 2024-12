Milan, Fonseca-Morata: discorsi opposti. Società in silenzio: le critiche di Pedullà

"Fonseca ha dei problemi che non ha risolto. Parlare degli arbitri mi sembra fuori luogo. Non si può presentare dopo la gara e dire: "l'arbitro ha indirizzato la partita". O parla in portoghese che è meglio o si fa spiegare il significato del termine indirizzare. Non si è spiegato male. Dire che non ha dormito la notte per la designazione arbitrali, sono gravissime considerazioni, più gravi degli errori che ha fatto con il Milan. Quando uno spogliatoio non ti rispetto, mi sembra giusto farlo dire. Quando parli così dell'arbitro, la tua società ti deve fermare. Rischi la deriva clamorosa. Doveva andare la società a fare quelle dichiarazioni, non Fonseca. E poi, Morata dice di non pensare agli arbitri perché i problemi sono altri e che il Milan non ha meritato di vincere. Mi sembra una cosa clamorosa. Se ne parla Fonseca, Morata non deve farlo. Doveva parlare solo la società. Nel secondo tempo il Milan, contro l'Atalanta, ha giocato come una squadra di provincia. Quello che dice Fonseca è molto pericoloso, lascia passare il messaggio che l'arbitro indirizza le partite. E' un discorso da social, non da un allenatore professionista. Il Milan avrebbe dovuto risolvere prima questi problemi". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Liberali va via? Futuro da monitorare