Pecci: “Bennacer mi ha stupito: ha capito una cosa importante”

Milan, Pecci parla di Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Eraldo Pecci, ex centrocampista di Bologna, Torino, Fiorentina e Nazionale Italiana, ha parlato del giovane calciatore rossonero, Ismaël Bennacer. Queste le parole di Pecci al ‘Corriere della Sera‘ quest’oggi in edicola. “Bennacer mi ha stupito. Ha finalmente capito che deve fare la giocata semplice: se la forzi e la sbagli sono guai, non sei un numero 10“. CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIME SU BENNACER RICHIESTO IN INGHILTERRA >>>