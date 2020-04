Pato: “Paqueta grande talento: ecco cosa serve per giocare nel Milan”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato su Lucas Paqueta: “Per giocare in un club come il Milan devi essere molto preparato con la testa. Devi avere persone dietro che ti curano e il club che ti sta vicino. Lucas deve solo concentrarsi sul campo, lasciando fuori le altre cose. È un grande talento ed un bravo ragazzo”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓