Pato: “Maledizione del 9 al Milan? Perché c’è l’immagine di Inzaghi che segna”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato sulla maledizione della maglia numero 9 al Milan che prosegue: “Perché c’è sempre l’immagine di Filippo Inzaghi dentro l’area di rigore che segnava a ripetizione. Ma io credo che ormai sia riduttivo pensare al centravanti in questi termini. Una prima punta nel calcio moderno fa tante altre cose: guardate Romelu Lukaku o Robert Lewandowski. Io stesso parto al centro, ma poi svario in fascia o sulla trequarti”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

