Pato: “In Cina ottimo l’anno con Cannavaro, poi club in confusione”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato sui due anni trascorsi in Cina, nella fila del Tianjin Tianhai, ex Tianjin Quanjian: “Il primo anno con Fabio Cannavaro è stato ottimo, poi il club è andato in confusione e il progetto si è arenato. Per il bene di tutti il contratto è stato risolto”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

