Pato: “Boban? Voleva aiutare e non gliel’hanno lasciato fare … cose strane”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, classe 1989, ex attaccante del Milan per cinque anni, dal 2008 al 2013, autore di 63 gol in 150 gare in rossonero ed oggi al San Paolo, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste tutte le dichiarazioni di Pato sul licenziamento di Zvonimir Boban: “Penso sia entrato con la testa di aiutare e ci ha sempre provato. Poi, se non gliel’hanno lasciato fare … cose strane”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

