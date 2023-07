Pastorello: “Pereyra? Giocatore che piace per la sua duttilità”

Intervistato dai microfoni di TMW mentre usciva dalla sede dell' Inter , l'agente Federico Pastorello ha parlato dei rumors di mercato con protagonista uno dei suoi assistiti, Roberto Pereyra . Il centrocampista dell' Udinese , nonché ex obiettivo del Milan di Maldini , sarebbe entrato in orbita mercato nerazzurro. Ecco le parole di Pastorello .

"Se abbiamo parlato anche di Pereyra? Diciamo che è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni per l'Inter. Poi dopo bisognerà vedere nei prossimi giorni".