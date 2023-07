Intervistato dai microfoni di Radio 24, durante il programma Tutti Convocati, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del Milan e del problema al quale la società rossonera sta rimediando in questa sessione di mercato. Secondo Passerini, infatti, il Milan peccava nella panchina, soffrendo nel momento in cui non vi erano gli 11 titolari in campo. Ecco le sue parole.