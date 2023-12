Passerini: “Ibrahimovic al Milan è una scossa dal punto di vista mediatico”

Le parole di Carlos Passerini su Zlatan Ibrahimovic

Sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Non è mai troppo tardi per migliorare una situazione. Non è tardi. Il sì di massima era stato trovato a inizio novembre, poi c’è voluto un mese per sistemare alcuni dettagli e poi è arrivata l’ufficialità alla vigilia di una partita crocevia. È chiaro che la tempistica non sia casuale. Il Milan è spalle al muro e aveva bisogno di una scossa perlomeno mediatica… Vedremo cosa Ibra potrà dare al Milan, ma di sicuro dal punto di vista mediatico è una scossa".