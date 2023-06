Pasqualin: “Tonali al Newcastle? L’offerta era irrinunciabile” | News

Intervistato da 'TMW', l'avvocato Claudio Pasqualin si è soffermato sulla cessione di Sandro Tonali da parte del Milan. Il calciatore, come ben si sa, presto verrà ufficialmente annunciato dal Newcastle, club di Premier League. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan rinuncia a fare iniziare quella che sarebbe diventata una storia. Probabilmente avremmo declinato il nome di Tonali dopo quello di Albertini pensando al ruolo e al mondo di stare in campo. Tonali ha avuto l’occasione di entrare nella storia del Milan, Newcastle come città non è attrattiva ma la squadra ha tradizione e ambizioni. Direi che l’offerta era irrinunciabile. Il Milan è legittimo che abbia colto l’occasione dal punto di vista economico". LEGGI ANCHE: Lotta di mercato con il Napoli per due obiettivi >>>