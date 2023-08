Pardo: “Milan? Con così tanti nuovi giocatori Pioli dovrà lavorare sodo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Pierluigi Pardo ha parlato del Milan e della campagna acquisti rossonera: "Prospetti giovani e di talento. Non mancherà soltanto Tonali leader del centrocampo ma soprattutto Paolo Maldini che resta la Storia, l’uomo che nella tempesta ci ha messo sempre la faccia, un’interfaccia preziosa tra società e spogliatoio, oltre che un dirigente capace assieme a Massara di portare in tempi recenti profili decisivi nella rinascita rossonera".

Infine, il noto telecronista ha concluso: "Proprio questo possibile deficit di anima, di identità, tra l'altro nell'anno dell'addio di Ibra, è un tema da considerare. Inoltre, con così tanti nuovi giocatori Pioli dovrà lavorare sodo. La sensazione è che il Milan stia guidando gli eventi e non li stia subendo, e che in un orizzonte di medio periodo questa strada sia tra le più virtuose e praticabili, per provare a costruire un ciclo capace di durare e non soltanto un instant-team concentrato unicamente sul qui e ora".