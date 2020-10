Paquetà confessa: “Vendetta contro il Milan? No, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lo scorso settembre Lucas Paquetà è passato ufficialmente al Lione. Il Milan lo ha ceduto dopo una stagione e mezza ampiamente negative. Il brasiliano è stato ceduto per 20 milioni di euro, a titolo definitivo, con l’inserimento di una percentuale del 15%, a favore del Milan, sull’eventuale futura rivendita.

Oggi Paquetà pensa, giustamente, solo a fare bene con il Lione. Non ha rivincite, non è in cerca di “vendetta” contro il Milan. Ai microfoni de L’Equipe, ha spiegato anche il perché: “Non c’è desiderio di vendetta oggi, e sono persino grato per questo passaggio, nonostante possa essere stato doloroso. Fa parte della vita”.

Paquetà non pensa più al Milan, anzi lo ringrazia per la cessione. E probabilmente il Milan ringrazia lui per aver accettato questo trasferimento, importante per le casse rossonere. Ora l’ex Flamengo ha in mente un solo obiettivo: “Ora rivoglio il mio buon calcio. Il mio calcio brasiliano, quello felice. E qui sento l’energia giusta per farlo”.

