Papin: “Theo Hernandez fa gol alla Messi come quello all’Atalanta”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', parlando anche di Theo Hernandez. Queste le dichiarazioni sul terzino francese: "Dico solo che è un calciatore straordinario, in continua evoluzione anche dal punto di vista tattico. Ed è merito di Pioli: ha costruito una squadra organizzata dove tutti sanno come dare il meglio di sé. Theo è potente, difende sempre meglio e quando parte palla al piede puoi aspettarti di tutto. Compresi gol alla Lionel Messi come quello all’Atalanta. Quanto vale? Non saprei, non sono bravo con le cifre".