Papin: “Maignan il futuro della Francia. Al Milan ha fatto progressi enormi”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', nella quale ha parlato anche di Mike Maignan: "Maignan è già tra i primi in assoluto: non so se riuscirà a sorpassare Lloris nelle gerarchie per il Qatar, ma il futuro è suo. Sarà il portiere titolare dei Bleus per molti, molti anni. Che fosse molto bravo con i piedi è risaputo, ma in Ligue 1 non gli avevo mai visto giocare il pallone in quel modo. Al Milan ha fatto dei progressi enormi, anche dal punto di vista caratteriale: in campo è sereno e sicuro come solo i grandi portieri sanno essere".