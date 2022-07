Papin: “Kalulu ha fatto passi da gigante. E che intesa con Tomori!”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek', in cui ha parlato anche di Kalulu e Tomori: "Ha fatto passi da gigante: grande sicurezza e un’intesa fantastica con Fikayo Tomori. Ma al Milan non esistono titolari fissi, è una regola non scritta alla quale abituarsi. Io non lo accettai, non avevo capito, e andai via troppo presto. Oggi non lo rifarei". Milan, non solo CDK: ecco un altro trequartista. Le ultime news di mercato >>>