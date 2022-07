Papin: “Giroud ha il Milan nel cuore, fa gol soprattutto per i tifosi”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', in cui ha parlato anche del connazionale Olivier Giroud: "Giroud ha il Milan nel cuore, come me. Questo è un club che ti conquista da subito, fin dai primi allenamenti ti accorgi di quanto tu sia privilegiato a giocare in una squadra con così tanta storia. Questa estate ho sentito Olivier, mi ha detto di essere impregnato di Milan: 'Qui mi sento benissimo, quando faccio gol lo faccio prima di tutto per i tifosi'. È rimasto impressionato dalla storia che si respira a 'San Siro': lo capisco, quando hai 80mila persone che spingono sopra di te, non può che essere così".