Papin: “Adli ha tutto per far bene, si ambienterà presto”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco alcune dichiarazioni, in particolare, su Yacine Adli, che sta stupendo tutti: "Dal punto di vista offensivo ha tutto per fare bene: tiro e assist, corsa, visione di gioco, grande tecnica. Deve imparare a difendere quando la palla ce l'hanno gli altri, è la patente per guidare in Serie A. Sono sicuro che si ambienterà presto: Adli è un ragazzo intelligente ed è cresciuto al PSG, una palestra eccellente per i giovani talenti. Poi sta studiando l'italiano ed è importantissimo. Io lo imparai in due mesi, studiavo durante l'Europeo del '92 in Svezia: avevo i libri di grammatica in camera".