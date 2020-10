Paolillo (ex Inter): “Marotta non faccia pressioni all’ASL di Milano”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex amministratore delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato del derby Inter-Milan di sabato prossimo e della possibilità che venga posticipato per via dei numerosi casi covid-19, soprattutto tra i nerazzurri.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Paolillo ha rilasciato dichiarazioni parecchio interessanti e curiose: “Marotta non deve fare pressioni all’Asl di Milano, nessuno deve provare a spingere per rinviare la gara. Pur essendo profondamente tifoso interista, non bastano questi infortunati da Covid-19 per non giocare”.

E poi un attacco alla Lega calcio: “La Lega Serie A deve esser gestita da manager, così com’è, è un condominio più che un Lega fatta da professionisti”.

