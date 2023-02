Palmeri: “A Conte interessa il rientro in Italia, può tornare in orbita Milan”

Intervenuto ai microfoni di sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito al possibile approdo di Antonio Conte in Italia, sostenendo che potrebbe tornare in orbita Milan . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Tancredi Palmeri su Antonio Conte

"Il Tottenham è fuori dalle prime quattro. Il Milan invece è lì, punto a punto, con la nuova disposizione di gioco. Il 3-5-2 sarà il modulo a specchio di quello di Antonio Conte, che ha perso 4-1 contro il Leicester. Il nome di Conte può tornare in orbita Milan per il rientro in Italia: la storia recente per lui con il Milan vuol dire felicità. Per Conte conta il rientro in Italia, rientrare nello stadio che è stato suo fino a qualche anno fa. Ricordiamo che il rinnovo con gli Spurs non è stato ancora firmato. Qualora il Tottenham dia una lezione al Milan e ci si interrogherà sul futuro della panchina del Milan, siamo sicuri che il nome di Conte potrebbe riuscire per i rossoneri”.