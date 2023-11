Paganini: “Milan, gli infortuni sono troppi. Ibra entra o non entra?”

Paolo Paganini, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione in casa Milan

Paolo Paganini , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione '90° Minuto' in onda su 'Rai 2' in merito alla situazione in casa Milan . Ecco le sue parole a riguardo.

Le parole di Paolo Paganini sul Milan

"Sono troppi gli infortuni, c’è un problema legato allo staff medico. La società deve capire che cosa fare dal punto di vista dello staff medico e tecnico, tenendo sempre conto della situazione Ibrahimovic. Ma Ibra entra o non entra? Ogni volta che c’è un momento no si chiama in ballo lui". LEGGI ANCHE: #PioliOut? I pro e i contro sul cambio in panchina nel Milan >>>