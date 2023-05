Padovan: “Le seconde linee del Milan non sono al livello dei titolari”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del mercato Milan e delle seconde linee rossonere, ritenute non allo stesso livello dei titolari: "Il Milan ha dodici giocatori titolari di livello e poi non ha secondo linee dello stesso livello. Maldini e Massara hanno fatto un mercato per conto loro, che sembrava senza comunicazione con l'allenatore".