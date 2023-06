Padovan: “Milan più attrezzato sul mercato con la cessione di Tonali”

Intervistato dai microfoni di Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato del mercato del Milan e della cessione di Sandro Tonali: "La sempre più probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro è un grande affare per il Milan e rappresenta un’irripetibile occasione per il calciatore. Non solo perché Tonali approderà in uno dei club più ricchi d’Europa che, dopo vent’anni, torna in Champions League, ma anche perché giocherà in Premier, il campionato più competitivo e affascinante del mondo".