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Padovan: “Caso Rocchi? Vedo un accanimento particolare su questa vicenda”

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Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha voluto rilasciare alcune parole in merito al caso Rocchi: c'è veramente la frode sportiva?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha voluto esprimere alcune parole su uno scandalo che ha colpito la Serie A negli ultimi giorni: l'indagine ai danni di Rocchi, designatore arbitrale, per frode sportiva.

Il giornalista ha voluto esprimere il suo pensiero in merito, facendo riferimento anche ad alcuni fatti legati a calciopoli. Per il giornalista, però, non c'è nessuna frode sportiva anzi, vede, nei confronti dell'ex arbitro, un vero e proprio accanimento. Ecco, di seguito, le sue parole.

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Che ne pensa del caso che sta coinvolgendo il mondo arbitrale italiano?

"Il pm deve spiegarci sia la partenza dell'inchiesta per un esposto che fa un tifoso arrabbiato, sia nell'enunciazione del presunto reato, frode sportiva in concorso con altri, ci deve spiegare chi sono gli 'altri'. Questo patto che Rocchi stipula a San Siro durante un derby con chi lo fa? Con se stesso? A me pare che allo stato attuale manchi un pezzo di storia. Chi sono gli altri? Perché si è data così tanta pubblicità a un invito a comparire? E' già diventato un indagato. Magari l'inchiesta può anche non andare avanti. Dov'è la frode comunque? Per molto meno è nata Calciopoli. Vedo un accanimento particolare su questa vicenda".

C'è un conflitto interno della classe arbitrale?

"Tutto nasce da arbitri dismessi che si vendicano".

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