"Il pm deve spiegarci sia la partenza dell'inchiesta per un esposto che fa un tifoso arrabbiato, sia nell'enunciazione del presunto reato, frode sportiva in concorso con altri, ci deve spiegare chi sono gli 'altri'. Questo patto che Rocchi stipula a San Siro durante un derby con chi lo fa? Con se stesso? A me pare che allo stato attuale manchi un pezzo di storia. Chi sono gli altri? Perché si è data così tanta pubblicità a un invito a comparire? E' già diventato un indagato. Magari l'inchiesta può anche non andare avanti. Dov'è la frode comunque? Per molto meno è nata Calciopoli. Vedo un accanimento particolare su questa vicenda".