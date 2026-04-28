In questi giorni, quindi, stanno facendo discutere - oltre alla qualità del gioco del Milan di Allegri - in particolar modo le prestazioni degli attaccanti rossoneri: Christian Pulisic (che non va in gol dal 28 dicembre 2025 ) e Rafael Leão (che manca all'appuntamento con la rete dal 1° marzo scorso). Simone Braglia , ex portiere rossonero nella stagione 1997-1998 , ha parlato così del match di 'San Siro' e non solo.

"La Juve qualcosina in più ha fatto, ma dall'altra parte questo gioco rinunciatario, vecchio, che non da nessuna soddisfazione, lo vediamo da tempo. Vedere una partita così è desolante. Non m immaginavo una partita così scadente dal punto di vista dei valori tecnici. Il calcio in Italia credo sia arrivato a un punto di non ritorno. Ben venga questa nuova generazione di allenatori. Se questa è la peggior stagione di Leão al Milan? Infatti l'unico da cambiare è Allegri ...", ha detto Braglia alla trasmissione 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio'.