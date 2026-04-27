Milan, parla Cappelletti

Sulla prestazione:«Sono molto contento di aver aiutato i compagni e la squadra in ogni situazione, c’è da migliorare però oggi siamo contenti. Abbiamo portato a casa un risultato molto utile per la zona playoff, ora cerchiamo di dare il massimo nelle ultime partite, il nostro obiettivo è vincerle tutte».