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Cappelletti: “Molto contento di aver aiutato i compagni. Obiettivo? Vincerle tutte”

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Il Milan Futuro batte la Castellanzese per 3-1: a parlare, al termine del match, dopo l'allenatore rossonero, è stato anche Cappelletti
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri è sceso in campo anche il Milan Futuro di Massimo Oddo. Nel pomeriggio, il diavolo ha sconfitto la Castellanzese 3-1, salendo a quota 53 punti. Il giovane calciatore Mattia Cappelletti, al termine del match, ha voluto rilasciare alcune parole ai media presenti.

Il giovane ha voluto commentare la prestazione della squadra, riferendo anche quale sia l'obiettivo stagionale dei ragazzi. A seguire, il giovane ha voluto commentare anche la sua crescita. Ecco, di seguito, le sue parole.

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Sulla prestazione:«Sono molto contento di aver aiutato i compagni e la squadra in ogni situazione, c’è da migliorare però oggi siamo contenti. Abbiamo portato a casa un risultato molto utile per la zona playoff, ora cerchiamo di dare il massimo nelle ultime partite, il nostro obiettivo è vincerle tutte».

Sulla sua crescita: «Giocando si impara anche a crescere. Sono contento e onorato di aver giocato tutte queste partite, cerco sempre di migliorare giorno per giorno».

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