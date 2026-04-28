Massimo Orlando, intervistato dai microfoni di Maracanà, ha voluto rilasciare alcune parole su Milan-Juventus...
La 34esima giornata di Serie A è oramai ben archiviata, ma ancora si parla del big match tra Milan e Juventus. Le due formazioni, che si sono affrontate domenica sera, hanno fatto discutere in molti. La partita ha lasciato a tutti l'amaro in bocca: invece di un match intenso e spumeggiante, ci siamo ritrovati a dover assistere ad una partita con ritmi molto bassi, poche azioni interessanti e nessuna rete. I commenti, spesso negativi, degli opinionisti ne sono la prova. A parlare è stato anche Massimo Orlando, ex calciatore di Serie A, ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio:
Milan, le parole di Orlando
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Cosa aggiunge su Milan-Juventus? "Locatelli a me non è mai piaciuto. Mi sembra che gli sia stato prolungato il contratto, ma in quel ruolo ci vuole un giocatore con altre qualità. La Juve deve cambiare parecchi giocatori se vuole tornare ad essere competitiva. Sul Milan c'è poco da dire, è tutto l'anno che gioca così. A parte il fatto che in alcuni momenti in cui la squadra ha avuto buone reazioni, di queste partite ne ho viste parecchie. E i tifosi sono molto arrabbiati"