La 34esima giornata di Serie A è oramai ben archiviata, ma ancora si parla del big match tra Milan e Juventus. Le due formazioni, che si sono affrontate domenica sera, hanno fatto discutere in molti. La partita ha lasciato a tutti l'amaro in bocca: invece di un match intenso e spumeggiante, ci siamo ritrovati a dover assistere ad una partita con ritmi molto bassi, poche azioni interessanti e nessuna rete. I commenti, spesso negativi, degli opinionisti ne sono la prova. A parlare è stato anche Massimo Orlando, ex calciatore di Serie A, ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio: