Orlando: “Il Milan pericolo per lo Scudetto. Che chance con l’Atalanta”

Orlando su Atalanta-Milan: "Grande chance"

"Il Milan è ancora dentro al discorso campionato. L'Atalanta sta davvero male ora e non riesce ad esprimere il solito calcio. Il Milan ha la grande chance. Il Milan è senza diversi giocatori fondamentali. la cosa importante ora è limitare i danni e non distaccarsi troppo dall'Inter. Se il Milan riesce a mantenere una distanza accettabile e poi recupera tutti i giocatori, abbiamo visto a inizio stagione di cosa è capace. Credo che farà qualcosa sul mercato per rinforzare la difesa, se esci dalla Coppa e fai solo il campionato, anche il Milan può essere un pericolo per lo Scudetto".