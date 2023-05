Orlando: “Lazio favorita alla corsa Champions se supera anche il Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della Lazio e della corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Secondo l'ex giocatore, infatti, i biancocelesti rimarrebbero i favoriti qualora riuscissero ad ottenere un successo nel fondamentale incrocio con il Milan in campionato: "La Lazio ha un vantaggio importante, ma vedo che è entrata in un momento di difficoltà. Mercoledì hanno il Sassuolo che se decide di giocare diventa un cliente scomodissimo. Poi va a Milano col Milan".

Infine, l'ex giocatore ha concluso rivelando un retroscena con protagonista l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini:"Gasperini voleva andare via a inizio di questa stagione per via del suo rapporto con Sartori. Poi il ds ha scelto il Bologna e le acque si sono calmate. Forse Gasp ha capito che deve lavorare con queste piazze, perché le big non ragionano come fa lui. Ora sta rientrando in corsa con l'Atalanta ma soprattutto perché le altre rallentano parecchio". Milan, previsto un incontro per un giovane bomber francese.