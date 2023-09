Orlando: “Il Milan è stato surclassato, 5-1 risultato imbarazzante”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato della sconfitta per 5-1 subita dal Milan contro l' Inter : "Il risultato di 5-1 è imbarazzante, forse anche troppo per ciò che si è visto. L’Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato, al momento inarrivabile per qualsiasi altra italiana, con il Milan che è stato surclassato anche fisicamente. Troppa differenza in questo senso tra le due squadre".

L'ex calciatore ha poi concluso: "Può lasciare delle cicatrici, perché cinque derby persi consecutivi sono tanti, con numeri pesantissimi. Poi però bisogna guardare anche la realtà, ossia che l’Inter è più forte. In fase difensiva Thiaw è stato imbarazzante, non può giocare nel Milan. Al momento ci sono tre categorie di differenza. Non penso sia colpa di Pioli però, che comunque ha vinto le restanti partite. Per ciò che ha a disposizione sta facendo bene, i tifosi non possono chiedere di certo lo scudetto". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>