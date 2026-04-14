Orlando sul Milan di Allegri: "Qualcuno lo aveva addirittura candidato allo Scudetto"

Ospite, infatti, di 'TMW Radio', Orlando - interrogato sul perché il Milan sia crollato dal 15 marzo al 15 aprile - ha risposto così: "lo non sono sorpreso, ho sempre criticato il Milan per il suo gioco". L'ex fantasista in Serie A di Fiorentina e Atalanta ha poi chiosato: "Ha portato a casa molti punti grazie al fattore fortuna. Ma quando questa finisce e cala anche la condizione fisica le cose possono diventare molto complicate. Qualcuno negli scorsi mesi lo aveva addirittura candidato allo Scudetto, ma era chiaramente assurdo".