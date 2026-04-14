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Orlando: “Ho sempre criticato il Milan di Allegri: molti punti grazie alla fortuna. Ma quando finisce …”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan al centro delle critiche e delle polemiche
Massimo Orlando, ex fantasista in Serie A anche del Milan per un breve periodo, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri, in piena involuzione di gioco e risultati, in un'intervista rilasciata a 'TMW Radio'. Non dicendosi sorpreso
Daniele Triolo Redattore 

Sebbene sia ancora terzo in classifica, con 63 punti, a 2 soli punti di distanza dal secondo posto del Napoli e con 5 punti di vantaggio sulla quinta in graduatoria, il Como, sembra che la stagione del Milan di Massimiliano Allegri, all'improvviso, sia diventata un disastro senza precedenti.

Le critiche piovono addosso al tecnico livornese da ogni dove, su ogni quotidiano, da qualsiasi esponente del mondo del calcio. Come se un periodo nero (Diavolo reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite) non debba mai, assolutamente, capitare nell'arco di un'annata dove i rossoneri hanno brillato per continuità, senza mai perdere da agosto a febbraio.

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E c'è anche chi, a quanto pare, sembra rispecchiarsi nel più classico del "io ve l'avevo detto" vedendo gli ultimi risultati del Milan di Allegri. Tra questi, c'è anche un ex rossonero - seppur per un brevissimo periodo, nella stagione 1994-1995 -, ovvero l'ex fantasista Massimo Orlando.

Orlando sul Milan di Allegri: "Qualcuno lo aveva addirittura candidato allo Scudetto"

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Ospite, infatti, di 'TMW Radio', Orlando - interrogato sul perché il Milan sia crollato dal 15 marzo al 15 aprile - ha risposto così: "lo non sono sorpreso, ho sempre criticato il Milan per il suo gioco". L'ex fantasista in Serie A di Fiorentina e Atalanta ha poi chiosato: "Ha portato a casa molti punti grazie al fattore fortuna. Ma quando questa finisce e cala anche la condizione fisica le cose possono diventare molto complicate. Qualcuno negli scorsi mesi lo aveva addirittura candidato allo Scudetto, ma era chiaramente assurdo".

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