De Paola spara su Allegri e afferma: "Il Milan ha fatto un mercato sontuoso"

"Il fatto è che Allegri è super pagato, ma ad oggi non merita di essere tra i tecnici più remunerati - ha esordito De Paola sul tema -. Luciano Spalletti, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini percepiscono più o meno le stesse cifre, ma loro sono studiosi di calcio. Allegri invece applica un calcio posizionale. lo vorrei vedere delle cose diverse da parte sua, ma la verità è che questo Milan può perdere con chiunque".