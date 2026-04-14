De Paola spara su Allegri e afferma: "Il Milan ha fatto un mercato sontuoso"—
"Il fatto è che Allegri è super pagato, ma ad oggi non merita di essere tra i tecnici più remunerati - ha esordito De Paola sul tema -. Luciano Spalletti, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini percepiscono più o meno le stesse cifre, ma loro sono studiosi di calcio. Allegri invece applica un calcio posizionale. lo vorrei vedere delle cose diverse da parte sua, ma la verità è che questo Milan può perdere con chiunque".
Discorso facile da fare, dopo Milan-Udinese 0-3, la peggior partita dell'annata - tutto sommato positiva, tra mille difficoltà, del Milan di Allegri. "Ad inizio stagione qualcosina di diverso si era visto, ma poi è tornata quella fragilità che lo aveva caratterizzato anche alla Juventus. Inoltre non mi si venga a parlare del mercato, perché i rossoneri hanno fatto un mercato sontuoso", ha chiosato poi De Paola. Dimenticandosi, forse, delle cessioni di Malick Thiaw, Theo Hernández e Tijjani Reijnders.
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