Origi: “Vi racconto la prima volta che ho parlato con Massara e Maldini”

Divock Origi , nuovo attaccante del Milan , ha concesso un'intervista al canale ufficiale del club rossonero. L'ex Liverpool è stato ufficializzato da qualche ora dopo l'esperienza con i Reds. Il belga arriva a parametro zero in rossonero ed ha firmato un contratto fino al 2026. Giovedì 7 luglio alle ore 14 sarà presentato alla stampa.

"La prima volta che ho parlato con Frederic Massara e Paolo Maldini è stato bello comprendere la loro visione delle cose, vedere come il club si sta evolvendo. Squadre come il Milan vogliono sempre stare al vertice. A me piacciono queste sfide: sono carico. Avere la possibilità di vincere è la cosa più importante".