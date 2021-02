Ordine: “Vi spiego perché il primato del Milan fa impressione” | News

Ordine sul Milan: “Ibra ha saltato tante partite”

Il giornalista sportivo Franco Ordine, intervenuto durante il programma televisivo Pressing, ha parlato del primato in classifica del Milan. “Zlatan Ibrahimovic ha saltato tante partite quest’anno, per questo il primato del Milan fa ancora più impressione. Sono sempre stato ottimista sul suo ritorno in Italia, ma sta facendo meglio adesso che in passato”.

“Massimiliano Allegri mi ha detto che se Ibra sta facendo così bene è perché sta facendo quello che avrebbe dovuto fare sempre: il centravanti in area di rigore – ha rivelato Ordine -. Se lo avesse fatto anche prima, avrebbe segnato ancora di più, non saremmo qui a parlare di 500 gol ma di 750-800“.

