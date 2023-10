Milan, Donnarumma e il rinnovo. Ordine: “Tentativo maldestro di ricucire”

Sulla Juventus: "Quando Paratici è stato fatto fuori dalla Juve e il ritorno di Allegri ha reso incedibile Szczesny, Raiola si è ritrovato col cerino in mano e ha provato a ricucire col Milan. Troppo tardi, tempo scaduto! Da Parigi ora Donnarumma aggiunge: “Al Milan devo tutto e ho dato tutto. Ci sarà tempo per ricucire con i tifosi”. Donnarumma al Milan ha dato il rendimento in cambio di uno stipendio da 6 milioni netti l’anno più 1 milione al fratello Antonio ma all’uscita ha dato ZERO al Milan. Non credo ci sarà il tempo per ricucire con la tifoseria rossonera". LEGGI ANCHE: Scommesse, caso Tonali. Newcastle minaccia causa al Milan