Ordine: “Ibrahimovic non sarebbe il tutore di Pioli, in altre squadre… “

Intervistato a Radio 24, Franco Ordine ha parlato del Milan e del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic come dirigente rossonero: "Se l'ambiente è sano, le sparate di Calabria e anche le reazioni di Giroud e Leao possono far bene. Se, invece, l'ambiente non è sano, e questo non lo può sapere nessuno se non chi sia all'interno dello spogliatoio, allora comincia ad essere preoccupante. Ma perchè dire che Ibra arriverebbe come tutore di Pioli?".