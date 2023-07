Oppini: “Il Milan è una squadra bella quando vince, non come la Juventus”

Francesco Oppini, noto opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al gioco di Milan e Juventus

Le parole di Francesco Oppini

«Il Milan me la ricordo come una squadra bella quando vince, la Juventus invece come una squadra che vince quando ha fame. E’ inammissibile prendere 4 gol ad Empoli nonostante la nuova penalizzazione, l’ l’allenatore deve essere bravo a invertire la rotta». LEGGI ANCHE: Milan, ecco l'impatto a bilancio dell'affare Okafor >>>