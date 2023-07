Milan, Okafor in dirittura d’arrivo: l’impatto a bilancio dell’affare

Dopo due settimane che hanno regalato ai tifosi grandi emozioni, il Milan non vuole fermarsi sul fronte calciomercato e nella giornata odierna avrebbe chiuso per l'arrivo di Noah Okafor dal Red Bull Salisburgo . Lo svizzero dovrebbe quindi andare a rinforzare la rosa di Stefano Pioli che comincia quindi a rinforzarsi. Ma quale sarà l'impatto a bilancio di questo affare?

A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i colleghi di 'Calcio e Finanza'. Se fosse confermata la cifra di 14 milioni di euro che il Milan dovrà versare nelle casse del Red Bull Salisburgo e la durata di 5 anni del suo contratto, la quota di ammortamento per la stagione 2023/2024 dovrebbe essere di 2,8 milioni di euro. A questa va aggiunto lo stipendio, che sembra dover essere di 2 milioni a stagione. Il fatto che l'ingaggio sia avvenuto dopo il 2 luglio permetterebbe di godere degli sgravi del Decreto Crescita per il 2024. Il lordo, quindi, dovrebbe ammontare a 3,16 milioni, per un totale a bilancio di 5,96 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, le possibili soluzioni tattiche con Okafor >>>