Oliveira: “De Ketelaere? Al Milan non è possibile giocare senza pressioni”

L'ex attaccante ha poi concluso con un pensiero sul trasferimento del giovane trequartista dal Brugge ai rossoneri: "Forse hanno avuto un po' fretta nel portarlo a San Siro dopo una sola vera stagione da fuoriclasse in Belgio. Un po' poco, era necessaria una controprova. Lì giocava con meno pressioni: puoi fare bene una partita e sbagliare quella dopo senza che nessuno dica qualcosa. Al Milan non è più possibile, devi essere al meglio sempre, non solo in partita, ma anche in allenamento. È in questo che deve fare uno scatto".