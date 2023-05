Mercato – Dalla Spagna: “Tre pretendenti per Asensio: c’è anche il Milan”

A tal proposito, secondo quanto riferito da Alberto Pereiro, giornalista del portale spagnolo 'Onda Cero', al momento sono tre i club in corsa per acquisire le prestazioni di Marco Asensio. Oltre al Milan, che come detto già in passato si era messo sulle sue tracce, anche l'Arsenal e il PSG lo avrebbero messo nel mirino. Da capire la volontà del giocatore, ancora non chiara, ma la certezza è che il suo percorso al Real Madrid terminerà a fine annata. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Nel mirino un altro parametro zero