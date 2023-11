Olanda, Koeman esalta Reijnders: “Tijjani è uno degli undici titolari”

Olanda, le parole di Ronald Koeman su Tijjani Reijnders

"Perché Reijnders? Per via delle buone partite che ha giocato lì nell'ultimo periodo. E può giocare in diverse posizioni a centrocampo. Al momento, è uno degli undici titolari. Con gli elementi che giocano davanti, sia Cody Gakpo che Xavi Simons che vanno in profondità o lateralmente, è necessario che uno dei due centrocampisti riesca ad andare dietro a Weghorst. Poi l'altro deve essere più controllato. Può darsi che Jerdy Schouten sia un po' più controllato di Tijjani, ma è consentito anche il contrario".