Milan, Okafor: “Non vedo l’ora di incontrare i tifosi a San Siro”

Sul passaggio al Milan:"È un sogno che si avvera, sono felice di essere qui in un grande club con una grande storia e non vedo l'ora di incontrare i tifosi a San Siro. Ho giocato contro il Milan pochi mesi fa e dopo quella partita è nato l'interesse, mentre un paio di settimane fa ho ricevuto la notizia ed ero molto felice e col sorriso sulle labbra perché volevo solo il Milan. E finalmente ora la trattativa è conclusa, ho firmato e non c'è sensazione migliore. Ora al lavoro e si continua a spingere!".