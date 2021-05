Nuovo Stadio Milano, Zanetti: “Progetto congiunto con il Milan, ma …”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milano con il Milan in zona San Siro

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a 'La Nación', quotidiano argentino. Zanetti, tra i tanti temi dibattuti, ha parlato anche della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milano in zona San Siro. Queste le sue dichiarazioni: "È un argomento di cui si parla da due o tre anni e stiamo ancora aspettando delle definizioni. È un progetto congiunto con il Milan, ma i permessi dipendono dal Comune e da una commissione che non finisce mai con la sua analisi. La pandemia, probabilmente, non ha aiutato per tutti gli stop che ha portato". Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>