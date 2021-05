Inter, Zanetti esce allo scoperto: “Abbiamo gravi problemi finanziari”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato dei tanti problemi che affliggono il club nerazzurro, fresco vincitore dello Scudetto

Ecco la ricetta per far tornare l'Inter in linea di galleggiamento. "Servirà riaprire gli stadi e solo quando la normalità tornerà potremo tornare a crescere. Il nostro passivo è superiore ai 102 milioni di euro di cui ho letto in giro. Non siamo gli unici ad avere problemi, ma è vero che dobbiamo migliorare come società". Dalla Spagna: "Pioli a rischio: gran colpo per la panchina del Milan" >>>