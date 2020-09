Nuovo stadio Milano, Sala: “Non parlo finché non vedo un progetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare della realizzazione del nuovo stadio nella città meneghina. Lo ha fatto a margine dell’intitolazione dei Giardini di viale Giovanni da Cermenate a Paolo Scrofani.

Vincolo su San Siro, Sala interpellato dai cronisti

Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento in merito all’iter per la richiesta un vincolo storico-relazionale sullo stadio di San Siro da parte dei Comitati tecnico-scientifici del Ministero dei Beni Culturali, ha risposto così.

Sala: “Non parlo finché non avremo il progetto rivisto”

“Il problema è che noi a questo punto stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter, per cui non ne vorrei parlare più finché non avremo il progetto. Perché dal progetto capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire, non tanto dalla nostra parte, ma incontro alle nostre indicazioni”.

