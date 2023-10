Nuovo Stadio Milan, Squeri: “Un’occasione irripetibile per San Donato”

Sulla certezza che il Milan realizzi il suo stadio in città: “Sappiamo che il Milan per il momento non ha ancora escluso l'eventuale alternativa di Milano. Al tempo stesso dobbiamo ancora affrontare la fase istruttoria del progetto a seguito della quale la richiesta di variante dovrà arrivare in consiglio comunale. Non ci sono ancora certezze assolute, ma esiste un forte interesse della società che è stato ufficializzato con la consegna della documentazione in Comune da parte di SporLifeCity”.