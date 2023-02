Nuovo stadio, Antonello: “Il Milan ha comunicato l’interesse per La Maura”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del vertice per il nuovo stadio con il Milan avvenuto in Comune

Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato del vertice con il Milan per il nuovo stadio avvenuto questa mattina al Comune di Milano . Ecco, dunque, le dichiarazioni del dirigente nerazzurro ai cronisti presenti fuori da Palazzo Marino , così come riportate da 'MilanNews.it'.

Sul summit : "E' stato un incontro ufficiale, il clima è stato cordiale. L'opzione principale rimane lo stadio di San Siro insieme al Milan, ma oggi il club rossonero ha comunicato ufficialmente l’interesse formale per l’area de La Maura. Nelle prossime settimane saranno fatte le valutazioni del caso, poi ci rivedremo per capire se quella zona sarà oggetto di sviluppo o se si andrà avanti con il progetto originario, quindi insieme a San Siro. L'Inter è sempre stata coerente negli ultimi anni. Se il Milan dovesse andare in un'altra zona, anche l'Inter avrebbe un piano alternativo".

Sul progetto del nuovo stadio insieme in zona San Siro : "Rimane viva l'idea di fare il nuovo stadio insieme. Ora dobbiamo attendere l'analisi del Milan di questa nuova zona. Per quanto riguarda le condizioni espresse dalla Giunta Comunale siamo pronti a rispondere, ma a questo punto dobbiamo aspettare l'analisi del Milan".

Sulle alternative per l'Inter: "Se il Milan va a La Maura, l’Inter ha un piano B in un'altra area e non a San Siro. L'area è già stata individuata, ma non possiamo rivelarla. E' un'area fuori dalla città di Milano".