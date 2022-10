Nocerino: “Con il gol di Muntari avremmo distrutto mentalmente la Juve”

Antonio Nocerino, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo passato nel Milan: ecco il suo intervento

Sulla marcatura su Messi : "In realtà pagai il biglietto per guardarlo da vicino. Non perdeva una palla. A volte pensavo: 'Ma io faccio lo stesso sport di questo qui?".

Sul gol al Camp Nou: "Metafora di vita, roba da film: dal nulla all'apice. C'era anche mio padre che in trasferta non mi aveva mai seguito. Coronai il suo sogno". Cassano: "Leao? In Italia fa un altro sport, in Europa non ancora".