Nizza-Milan, Galtier: “Felice che Maignan sia in un club così grande”

Christophe Galtier ha parlato di Mike Maignan al termine dell'amichevole Nizza-Milan, terminata 1-1 all'Allianz Riviera. Le sue dichiarazioni

Al termine del match Galtier ha parlato di Mike Maignan , Fodé Ballo-Touré e Rafael Leão , giocatori del Milan che ha avuto modo di allenare nel corso dei suoi anni da tecnico del Lille : l'esperienza di Galtier con i 'Dogues' si è conclusa da pochissimo. Prima, però, ha fatto in tempo a vincere una Ligue 1 . "Ho avuto modo di incontrare Maignan, Ballo-Touré e Leão. Ho avuto la fortuna di allenarli ai tempi del Lille. Che piacere rivedere Maignan! Gli ho detto: 'Non dimenticare che siamo Campioni di Francia e lo saremo per sempre'. Sono felice di vederlo in un club così grande, se lo meritava".

Galtier, al termine di Nizza-Milan, ha parlato, in particolare, proprio di Maignan, appena giunto al Milan per 15 milioni di euro, bonus inclusi, per raccogliere la pesante eredità di Gianluigi Donnarumma. "Deve soltanto fare ancora un piccolo passo per diventare un giocatore fondamentale del Milan e della Francia. Gli auguro tutti i successi. Adesso deve imparare una nuova lingua e deve adattarsi ad un nuovo campionato. Fa sempre tanto piacere quando incontri calciatori con i quali hai vissuto delle grandi stagioni".