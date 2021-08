Nizza-Milan 1-1: è subito Giroud. Ora Pioli ha un vero numero 9

Olivier Giroud ha impiegato 5' dal suo ingresso in campo per andare a segno in Nizza-Milan. Che esordio per il centravanti francese ex Chelsea

Olivier Giroud già protagonista nel Milan. L'attaccante francese, classe 1986, prelevato dal Chelsea in estate per 2 milioni di euro bonus inclusi, ha impiegato, infatti, appena 5' dal suo ingresso in campo nella ripresa di Nizza-Milan per imprimere il suo marchio con la maglia del Diavolo. Ne parlano, logicamente, tutti i quotidiani sportivi stamattina in edicola.

Il Milan si è presentato all'Allianz Riviera di Nizza con Mike Maignan tra i pali: buono l'esordio del portiere francese, che ha giocato 45' prima di essere sostituito da Ciprian Tatarusanu. Un tempo di gioco anche per il rientrante Davide Calabria, che nel secondo tempo ha lasciato spazio a Matteo Gabbia.

Il Nizza è più avanti del Milan nella preparazione (la Ligue 1 inizierà il prossimo weekend) e nel primo tempo tutto ciò si è visto. Un palo di Amine Gouiri su calcio di punizione ed un paio di recuperi importanti, siglati da Alessio Romagnoli e Theo Hernández, hanno spaventato i rossoneri di Stefano Pioli, che hanno palesato qualche difetto già visto nella passata stagione. Ovvero, Brahim Díaz un po' leggerino dietro la punta e Rafael Leao incapace di giocare da centravanti vero.

Nella ripresa, Diavolo sotto su calcio di rigore concesso per fallo di Rade Krunic su Dan Ndoye e trasformato da Gouiri. Al 60', poi, il Milan ha fatto entrare Giroud ed al primo pallone toccato il numero 9 rossonero ha fatto gol. Punizione di Samu Castillejo e colpo di testa potente del centravanti transalpino che ha battuto Walter Benítez per la rete dell'1-1. Le due squadre, poi, si sono accontentate.

Giroud ha dimostrato subito di essersi calato bene nella nuova realtà italiana e, soprattutto, evidenziato di essere il calciatore giusto nel posto giusto. Il suo apporto sarà molto utile al Milan, che, adesso, ha un vero numero 9 al quale appigliarsi, al quale chiedere soccorso nelle situazioni difficili. Oltre, naturalmente, a Zlatan Ibrahimovic. Un'altra guida per i giovani del Diavolo attesi da una stagione di consacrazione.