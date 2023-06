Neymar: “Il calcio è pieno di sorprese. Su Ancelotti…”

Neymar, attaccante del PSG, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Band Sport parlando anche di Ancelotti come CT del Brasile: "So che è la priorità per la nazionale, il presidente vuole averlo e anche i giocatori lo vogliono. Molti di noi lo conosciamo già, sappiamo quanto è bravo. Averlo in squadra sarebbe molto importante, ma non c'è ancora nulla di confermato. Speriamo che alla fine del suo contratto si unisca alla Nazionale".